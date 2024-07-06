الأمير مولاي الحسن يقضي عطلته مع والدته وشقيقته باليونان

2024-07-06 / 17:18
1

هبة بريس – الرباط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لولي العهد الأمير مولاي الحسن ووالدته الأميرة لالة سلمى وشقيقته الأميرة لالة خديجة باليونان.

وظهر ولي العهد في أحد الأماكن العمومية رفقة والدته وشقيقته، خلال عطلتهم باليونان.

وانتشر الفيديو بشكل سريع بمواقع التواصل الاجتماعي، كما لقي تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين أعادوا نشره تحت عناوين ساخرة من دولة الكابرات التي جيشت أبواقها الإعلامية طيلة الأشهر الماضية لنشر شائعة “مقتل الأميرة لالة سلمى”.

ولقي الفيديو اعجابا واسعا من قبل النشطاء، الذين أشادوا بإطلالة ولي العهد والأميرة لالة سلمى والأميرة لالة خديجة، كما دعوا لهم بدوام الصحة والعافية.

2024-07-06 / 17:18
1

مقالات ذات صلة

الداخلية تفرض شروط جديدة على رؤساء أقسام التعمير بالجماعات…

2024-07-06 / 15:16

عمر حجيرة: كأس العالم فرصة لخلق آلاف مناصب الشغل…

2024-07-06 / 12:08

معهد ..المغرب يضطلع بـ”دور متميز” في الحوار بين الشرق…

2024-07-05 / 22:18

من شعار ملكية برلمانية إلى الدولة العميقة نعمة ،..”الراس…

2024-07-05 / 18:25

لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بقانون…

2024-07-05 / 16:47

انتخاب عبد القادر بودراع رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء

2024-07-05 / 15:50

خبير ..”اليمين الفرنسي” له مواقفه السابقة المساندة للمغرب

2024-07-04 / 18:36

هل بإمكان “اليمين الفرنسي” إعادة العلاقات الثنائية مع المغرب…

2024-07-04 / 18:18

الملك مبرقا بايدن: متمنياتنا للشعب الأمريكي بموصول التقدم والرخاء

2024-07-04 / 17:02

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.. بايتاس: مؤشر إيجابي جدا

2024-07-04 / 16:06

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى