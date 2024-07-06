الأمير مولاي الحسن يقضي عطلته مع والدته وشقيقته باليونان

هبة بريس – الرباط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لولي العهد الأمير مولاي الحسن ووالدته الأميرة لالة سلمى وشقيقته الأميرة لالة خديجة باليونان.

وظهر ولي العهد في أحد الأماكن العمومية رفقة والدته وشقيقته، خلال عطلتهم باليونان.

وانتشر الفيديو بشكل سريع بمواقع التواصل الاجتماعي، كما لقي تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين أعادوا نشره تحت عناوين ساخرة من دولة الكابرات التي جيشت أبواقها الإعلامية طيلة الأشهر الماضية لنشر شائعة “مقتل الأميرة لالة سلمى”.

ولقي الفيديو اعجابا واسعا من قبل النشطاء، الذين أشادوا بإطلالة ولي العهد والأميرة لالة سلمى والأميرة لالة خديجة، كما دعوا لهم بدوام الصحة والعافية.