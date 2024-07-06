بأسلوب ساخر.. مواطن بسطات يخاطب مسؤولي قطاع الماء عبر صنبور منزله

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق الأزمة الخانقة التي تمر بلادنا بفعل توالي سنوات الجفاف وانعكاسات ذلك على الفرشة المائية ومصادر مياه الشرب، تعيش العديد من المدن على وقع الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية بسبب تبني الجهات المعنية سياسة خفض الصبيب لتدبير الأزمة..

هنا بمدينة سطات، نشر مواطن على منصة تيك توك، مقطع فيديو وهو يتحدث عبر صنبور بأسلوب ساخر، عبر فوهة ” ميكروفون” صنبور الماء المثبت بمطبخ منزله وهو يخاطب المسؤولين ويستفسرهم عن الأسباب الانقطاعات المتكررة في خدمات، ملتمسا منهم، ومتوسلا اخباره بموعد الانقطاعات حتى يتسنى له ملأ ولو قنينات تفي بالغرض وتغنيه عن السؤال..

وقال صاحب الفيديو” الله يرحم الوالدين كنتو كتسمعونا، لوحو لينا شي اعلان معاش غادي يتقطع الماء، راحنا باغين غير نعمرو شي قرعة باش نغسلو وجوهنا…”..

مقطع الفيديو تفاعل معه كثيرون، ونال استحسان البعض لاسيما وأنه يحمل رسالة بأسلوب حضاري، ويجيب عن تساؤلات عدة لمعظم ساكنة المدينة الذين باتوا يعتمدون على مياه الآبار المتواجدة خارج المدار الحضري…

هذا في الوقت الذي حذرت فيه الجهات الوصية على قطاع الماء بالإقليم، من النقص الحاد على مستوى الموارد المائية، تضطر معه إلى خفض مستوى الصبيب بنسب متفاوتة، قد يصل في بعض الأحيان حد الانقطاع وخاصة بالنسبة للساكنة المتواجدة في المناطق العليا من الجهة الشرقية والغربية للمدينة، داعية عموم المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على هذه المادة الحيوية و ترشيد استعمالها في كافة النشاطات اليومية.