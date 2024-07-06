بين مؤيد ومعارض.. نشطاء يتفاعلون مع اعتماد سيرة الكوميدي يسار في امتحان السادس ابتدائي
هبة بريس – فن
آثار اعتماد سيرة الكوميدي يسار لمغاري كموضوع في مادة اللغة الفرنسية بالامتحان الموحد لمستوى السادس ابتدائي، ضجة كبيرة، بمواقع التواصل الاجتماعي.
وانقسم النشطاء، بين مؤيد ومعارض لاعتماد سيرة كوميدي شاب في الامتحان الموحد.
وفي هذا الصدد، اعتبر نشطاء أن اعتماد سيرة الكوميدي يسار ومشواره الفني أمرا ايجابيا على اعتبار أن “بطل الموضوع” يقدم فنا نظيفا ومواضيع اجتماعية مختلفة كما يمثل نموذجا لفنان بدأ من نقطة الصفر ووصل الى مرحلة مهمة من النجاح والنجومية.
وقارن النشطاء بين ردود الأفعال المتعلقة باعتماد سيرة اللاعب السنغالي ساديو ماني في امتحان البكالوريا، مع اعتماد سيرة الكوميدي يسار لمغاري في امتحان السادس ابتدائي، معلقين بالقول: “علاش ديما كنكبرو بالبراني ونحكرو ولاد البلاد”.
من جهة أخرى، انتقدت فئة من النشطاء اختيار لمغاري في موضوع الامتحان، معلقين بالقول : “لا أعرف، هل أبكي، هل أندب حظ هذا البلد.. عابد الجابري و المهدي المنجرة لم يحظوا بهذا الشرف !!”
وطالب النشطاء، الوزارة المعنية بالتحرك والتحقيق في عملية اقتراحات مواضيع الامتحانات ووضع معايير محددة لها.
9 تعليقات
لا اعرفه ولم يسبق لي معرفته…فلماذا الاهتمام لهؤلاء النكرات في مواضيع الامتحانات؟! اليس هناك قدوات تنفع وتركوا بصماتهم في الساحة علميا وتقافيا واجتماعيا….
البلاد مافيهاش شخصيات عمومية مفكرين و علماء و مقاومين هههههههه السنة المقبلة يحطو موضوع على اصحابات روتيني اليومي هههههههه
الدولة المغربية عندها إصرار عجيب لتكريس التفاهة والجهل…عوض أن يجعلوا العلماء والغظماء قدوة للناشئة…يأتون بالتفاهة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هزلت و هزلت فهزلت تم هزلت
وتلك الأيام نداولها بين الناس
الامتحانات کيف ولاو؟ علی قلة الشخصيات حتة ولبتو تسولو علی المهرجين و الکوايرية و يجي بنادم يقول علاس نضامنا التعليمي غير مصنف!!!!
فقط من أجل إيصال فكرة الا وهي النجاح مرتبط بالفن او لاعب الكرة ساديو ماني اما العلماء والنوابغ لا مكان لهم مثلا كان هم أطفال كان بالإمكان ان ان يعتمدوا على سيرة طفل مطيع ايدر وهو عبقري الحاسوب والمعلوميات لكن تشجيع الاشياء التي لا تساهم في تقدم الأمم تجدها هي الأولى محط اهتمام للعرب على العموم العرب سيبقون في آخر القطار ولن يصلوا
إجبو بعد عبد الرحيم التونسي الذي يسمى بعبد الرؤوف عبد الجبار الوزير مصطفى الدسوكي مصطفى الزعري حسن الفد نعيمة المشرقي نزهة الركراكي فاطمة وشاي كمال كاظمي راشيد الوالي عاجل وفلان او شي واحد من الشعراء او الكتاب المغاربة
اليزمي يعاني التهميش لأنه مخترع عالمي . ربما غدا سوف يصبح موضوع في الباكلوريا ولد الشينوية أو الفارس المغوار في السب و الكلام الفاحش تحفة