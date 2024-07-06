بين مؤيد ومعارض.. نشطاء يتفاعلون مع اعتماد سيرة الكوميدي يسار في امتحان السادس ابتدائي

هبة بريس – فن

آثار اعتماد سيرة الكوميدي يسار لمغاري كموضوع في مادة اللغة الفرنسية بالامتحان الموحد لمستوى السادس ابتدائي، ضجة كبيرة، بمواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم النشطاء، بين مؤيد ومعارض لاعتماد سيرة كوميدي شاب في الامتحان الموحد.

وفي هذا الصدد، اعتبر نشطاء أن اعتماد سيرة الكوميدي يسار ومشواره الفني أمرا ايجابيا على اعتبار أن “بطل الموضوع” يقدم فنا نظيفا ومواضيع اجتماعية مختلفة كما يمثل نموذجا لفنان بدأ من نقطة الصفر ووصل الى مرحلة مهمة من النجاح والنجومية.

وقارن النشطاء بين ردود الأفعال المتعلقة باعتماد سيرة اللاعب السنغالي ساديو ماني في امتحان البكالوريا، مع اعتماد سيرة الكوميدي يسار لمغاري في امتحان السادس ابتدائي، معلقين بالقول: “علاش ديما كنكبرو بالبراني ونحكرو ولاد البلاد”.

من جهة أخرى، انتقدت فئة من النشطاء اختيار لمغاري في موضوع الامتحان، معلقين بالقول : “لا أعرف، هل أبكي، هل أندب حظ هذا البلد.. عابد الجابري و المهدي المنجرة لم يحظوا بهذا الشرف !!”

وطالب النشطاء، الوزارة المعنية بالتحرك والتحقيق في عملية اقتراحات مواضيع الامتحانات ووضع معايير محددة لها.