الكوميدي يسار موضوع امتحان الموحد السادس ابتدائي.. ويعلق: “لي عظيم الشرف”

2024-07-06 / 15:00
4

هبة بريس – فن

نشر الكوميدي يسار لمغاري، صورة من الامتحان الموحد للسادس الابتدائي، من خلال الاعتماد على سيرته الذاتية لموضوع للغة الفرنسية.

وقال لمغاري معلقا على الصورة: “لي عظيم الشرف أنهم يحطوا سيرتي الذاتية فالإمتحان الجهوي للقسم السادس ابتدائي”.

وتابع: “زوينة يدمجوا الفن فالتعليم وكذلك المسرح يكون مادة ضرورية لجميع المستويات، لأنه بالفن ترقى الشعوب غير هو لي ماجاوبش عليا ولا سقط بسبابي غادي يبقى حاقد عليا تايشد الباك يوا الله يجعلني سبب فنجاحكم والله يوفق كاع لوليدات”

2024-07-06 / 15:00
4

مقالات ذات صلة

بين مؤيد ومعارض.. نشطاء يتفاعلون مع اعتماد سيرة الكوميدي…

2024-07-06 / 15:42

فاطمة الزهراء القرطبي تضيئ مسرح الحسن الثاني بالرباط بموشحات…

2024-07-06 / 11:36

“لـكناوي” يتألق في أغنية “j’aime pas” ويتصدر “الطوندونس”

2024-07-05 / 15:15

لا يتحرك نهائيا.. تدهور الحالة الصحية للفنان المصري توفيق…

2024-07-05 / 13:22

ريم فكري: “ماشي أي حاجة تشوفوها في السوشل ميديا…

2024-07-05 / 12:16

والدة دنيا باطما: “ربي استودعتك ابنتي قطعة من قلبي”

2024-07-04 / 13:47

زينة الداودية: “حاتم عمور محترمنيش فالسعودية”

2024-07-04 / 13:27

الفنان محمد رمضان: “أنا أسطورة كل جيل”

2024-07-04 / 09:30

الكوميدي زهير زائر بطل كليب “نجيك دروكا” للفنانة سلمى…

2024-07-03 / 14:05

الموت يفجع صفاء وهناء في جدتهما

2024-07-03 / 13:52

‫4 تعليقات

  1. هذا دليل على استمرار التعليم في الانحطاط بتقديم من لا يصلح أن يكون قدوة للناشئة

    1
    رد

  4. التعليم مع مثل هذه المواضيع التافهة سينزل من المرتبة 154 عالميا الى المرتبة 200عالميا …

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى