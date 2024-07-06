الكوميدي يسار موضوع امتحان الموحد السادس ابتدائي.. ويعلق: “لي عظيم الشرف”

هبة بريس – فن

نشر الكوميدي يسار لمغاري، صورة من الامتحان الموحد للسادس الابتدائي، من خلال الاعتماد على سيرته الذاتية لموضوع للغة الفرنسية.

وقال لمغاري معلقا على الصورة: “لي عظيم الشرف أنهم يحطوا سيرتي الذاتية فالإمتحان الجهوي للقسم السادس ابتدائي”.

وتابع: “زوينة يدمجوا الفن فالتعليم وكذلك المسرح يكون مادة ضرورية لجميع المستويات، لأنه بالفن ترقى الشعوب غير هو لي ماجاوبش عليا ولا سقط بسبابي غادي يبقى حاقد عليا تايشد الباك يوا الله يجعلني سبب فنجاحكم والله يوفق كاع لوليدات”