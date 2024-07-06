الموز يستقر في 20 درهم و”الباكور” يتجاوز 25 درهما.. أسعار الفواكه تصدم المغاربة

2024-07-06 / 14:02
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هبة بريس – الرباط

بعد استقرار نسبي في أسعار الخضر، سجلت أسعار الفواكه بمعظم أسواق المغرب ارتفاعا ملحوظا.

وعرفت أسعار الفواكه الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، ارتفاعا غير مسبوق في كافة الأسواق والمتاجر الكبرى.

وبلغ سعر الموز 20 درهما في غالبية الأسواق، وتراوح سعر التفاح بين 15 و20 درهها وتجاوز سعر التين “الباكور” 25 درهما، في حين استقر سعر البطيخ الأحمر “الدلاح” في 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، والعنب بين 13 و 15 درهما بنوعيه.

وفي سياق متصل، عرفت أسعار التين الشوكي “الهندية” ارتفاعا متزايدا حيث سجل سعر الكيلوغرام الواحد بالمتاجر الكبرى 200 درهما، في حين تراوحت سعر الحبة الواحدة لدى الباعة بالأسواق الشعبية والشوارع بين 5 و7 دراهم.

هذا وعبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذا الغلاء، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة ومستعجلة لدعم الفلاح وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

2024-07-06 / 14:02
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