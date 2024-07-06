فاطمة الزهراء القرطبي تضيئ مسرح الحسن الثاني بالرباط بموشحات أندلسية

2024-07-06 / 11:36
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هبة بريس

في جو حميمي و عائلي أحيت ايقونة الفن الطربي الراقي و الغرناطي، فاطمة الزهراء القرطبي سهرة غرناطية بامتياز بفضاء مسرح الهواء الطلق بمنتزه الحسن الثاني بالرباط.

و ادت اروع المقاطع الغرناطية خلال هذا السمر الفني، الذي لقي تفاعل عشاق الطرب و صفق الجمهور الحاضر بحرارة مع الفنانة المثقفة كما يلقبها الجميع نظرا لكون فاطمة الزهراء القرطبي حاصلة على ديبلوم مهندس الدولة.

يذكر أن هذا الحفل اقيم لفعاليات الدورة 21 لمهرجان الدولي للموسيقات الاندلسية تحث الرعاية السامية للملك محمد السادس، و الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة بشعار خميس الأندلسيات.

2024-07-06 / 11:36
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