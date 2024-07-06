سقط داخل الملعب قبل أشهر.. وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت

هبة بريس – وكالات

أعلن نادي مودرن سبورت في بيان رسمي، وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما، اليوم السبت.

وجاء في بيان مودرن سبورت: “ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

كما تقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية، داعين لعائلته ومحبيه بالصبر والسلوان.

يذكر أن لاعب نادي فيوتشر كان سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي.