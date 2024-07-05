احتجاجات بمدن مغربية تدعو لوقف الإبادة بغزة

2024-07-05 / 21:34
4

خرجت عشرات الوقفات الاحتجاجية، اليوم الجمعة، في مدن مختلفة، استجابة لنداء جمعة طوفان الأقصى الـ39 التي دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، تحت شعار “المقاطعة .. دعم ونصرة”، استمرارا في دعم غزة.

وشهدت فضاءات المساجد وقفات احتجاجية شارك فيها مواطنون من مختلف الأعمار، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات المطلبية وصورا تظهر جانبا من الدمار والتقتيل الذي تخلفه آلة القتل الصهيونية منذ أكتوبر الماضي.

وجدد المغاربة التعبير عن تضامنهم مع فلسطين وغزة الصامدة، واستنكروا مجازر الإبادة المرتكبة في حق المدنيين من الأطفال والنساء، بدعم غربي وتواطؤ عربي، وطالبوا بوقف الحرب وفتح المعابر وفرض دخول المساعدات الإنسانية المختلفة، وعلى رأسها الدواء والغذاء لشعب يحاصر ويجوّع

2024-07-05 / 21:34
4

مقالات ذات صلة

التأخر في إعداد صفقة النقل الحضري بتطوان والنواحي يعمق…

2024-07-05 / 23:45

الهجرة.. تسليط الضوء ببنما على مقاربة المغرب

2024-07-05 / 23:41

صفرو.. مطرح للنفايات يتحول إلى “قنبلة بيئية ” ومرتع…

2024-07-05 / 23:02

مراكش : انقاذ حياة طبيبة حاولت الإنتحار بمقر عملها

2024-07-05 / 22:56

الرباط .. انطلاق أشغال الدورة العادية ال33 للمجلس العلمي…

2024-07-05 / 22:09

رئيس جماعة يقبل يد عمال النظافة تقديرا لمجهوداتهم

2024-07-05 / 21:09

بنسعيد …قطاع الصحافة والنشر يحتاج عملية إصلاح قوية

2024-07-05 / 20:56

“فريق برلماني” يدعو الحكومة للتفاعل مع ظاهرة “بيع الرضع”

2024-07-05 / 20:06

عدم تنفيذ مضامين الاتفاق مع النقابات بقطاع الصحة يصل…

2024-07-05 / 19:43

العرض الصحي بجهة الرباط يتعزز بأربعة مراكز صحية حضرية

2024-07-05 / 19:24

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى