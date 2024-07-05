احتجاجات بمدن مغربية تدعو لوقف الإبادة بغزة

خرجت عشرات الوقفات الاحتجاجية، اليوم الجمعة، في مدن مختلفة، استجابة لنداء جمعة طوفان الأقصى الـ39 التي دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، تحت شعار “المقاطعة .. دعم ونصرة”، استمرارا في دعم غزة.

وشهدت فضاءات المساجد وقفات احتجاجية شارك فيها مواطنون من مختلف الأعمار، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات المطلبية وصورا تظهر جانبا من الدمار والتقتيل الذي تخلفه آلة القتل الصهيونية منذ أكتوبر الماضي.

وجدد المغاربة التعبير عن تضامنهم مع فلسطين وغزة الصامدة، واستنكروا مجازر الإبادة المرتكبة في حق المدنيين من الأطفال والنساء، بدعم غربي وتواطؤ عربي، وطالبوا بوقف الحرب وفتح المعابر وفرض دخول المساعدات الإنسانية المختلفة، وعلى رأسها الدواء والغذاء لشعب يحاصر ويجوّع