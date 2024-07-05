رئيس جماعة يقبل يد عمال النظافة تقديرا لمجهوداتهم

2024-07-05 / 21:09
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هبة بريس – قسم التحرير

أقدم عبد الرحيم بوراس ، رئيس جماعة مهدية بتراب إقليم القنيطرة على تقبيل يد عمال النظافة وذلك تقديرا لمجهوداتهم في المحافظة على البيئة والمظهر الجمالي للاحياء والشوارع.

وظهر رئيس جماعة مهدية في فيديو مصور وهو يتجه لتقبيل يد عدد من عمال النظافة في حفل أقيم بدار الشباب قصبة مهدية والذي أشرفت عليه جامعة الجمعيات المتحدة غيرتي على مدينتي اقليم القنيطرة بشراكة مع جماعة مهدية وشركة أوزون مهدية .

وخلف سلوك رئيس جماعة مهدية ردود فعل بالفضاء الأزرق منوهة بهذا التصرف الأخلاقي الذي يحمل دلالات وأبعادا إنسانية تجاه طبقة عاملة لها محوريتها داخل المجتمع .

2024-07-05 / 21:09
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