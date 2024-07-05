اتهام «نستله» في فرنسا بـ«القتل غير العمد» في قضية تلوث بكتيري

هبة بريس /. متابعة

أعلنت شركة “”نستله” بفرعها الفرنسي توجيه القضاء المحلي اتهامات إليها في قضية تتعلق بالبيتزا الملوثة التي يشتبه في أنها أدت إلى وفاة طفلين.

وقالت الشركة في بيان إنه تم توجيه اتهامات هذا الأسبوع إلى الوحدة التي تدير المصنع في شمال فرنسا الذي يصنع البيتزا التي تحمل علامة “بيتوني” وكذلك شركة “نستله” الفرنسية، دون تقديم تفاصيل عن الاتهامات.

وحسبما نقلت شبكة “swissinfo”، قالت ناطقة باسم “نستله فرنسا” إن التهم تشمل “القتل غير العمد، والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة، والخداع”.

جدير بالذكر أن قضاة التحقيق الفرنسيين فتحوا تحقيقا في مايو 2022 بتهمة القتل غير العمد والإصابات غير المتعمدة بعد أن أصيب العديد من العملاء بالمرض بسبب تناول البيتزا التي تحتوي على بكتيريا الإشريكية القولونية.