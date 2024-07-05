عدم تنفيذ مضامين الاتفاق مع النقابات بقطاع الصحة يصل البرلمان

هبة بريس / الرباط

دخل ” الكرش خليهن” النائب البرلماني بمجلس المستشارين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خط عدم تنفيذ مضامين الاتفاق مع النقابات بقطاع الصحة،

ووجه النائب البرلماني سؤالا كتابيا قال فيه أن الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات تضمن جملة من المطالب الملحّة للعاملين في القطاع، شملت تحسينات مادية كزيادة الأجور والتعويضات والتحفيزات، إلى جانب ضمانات قانونية للحفاظ على حقوق الموظفين ومكتسباتهم.

واشار البرلماني في ذات السؤال إلى أن الاتفاق جاء بعد أكثر من 50 اجتماعا بين ممثلي النقابات ووزارة الصحة ومسؤولين حكوميين آخرين، معربا عن استغرابهم الشديد لاستثناء موظفي الصحة من المراسيم الحكومية الرامية لتنفيذ الزيادة العامة في الأجور التي تم الاتفاق عليها مع النقابات في قطاعات أخرى.

وحذرت النقابة ضمن السؤال الكتابي من « نتائج كارثية » على صحة المواطنين ونفسية العاملين في حال استمرار تجاهل مطالبهم.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة، بوضع حل سريع لتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات، مؤكدة على ضرورة « قبول أسمى عبارات التقدير والاحترام ».