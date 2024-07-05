وزير الثقافة يزور الموقع الأثري كرومليش بالعرائش وانطلاق أبحاث أركيولوجية به

2024-07-05 / 18:54
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هبة بريس – مكتب طنجة

قام وزير الشباب والثقافة والتواصل ، محمد مهدي بنسعيد ، اليوم الجمعة بزيارة الموقع الأثري كرومليش مزورة، الذي يجسد جزءًا هامًا من تراثنا الوطني.

وتروي الحجارة العريقة قصة الحضارة المغربية العريقة والمتجدرة التي تمتد لآلاف السنين، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذا الإرث الثمين للأجيال القادمة.

زيارة بنسعيد لهذا الموقع الأثري تؤكد على التزام الوزارة بحماية وتعزيز التراث الثقافي المغربي وذلك عبر إعطاء الانطلاقة لأبحاث أركيولوجية بهذا الموقع، وذلك لأهميته العلمية والثقافية التي تجعل منه ثروة وطنية، ودعامة أساسية لتعزيز السياحة الثقافية والاقتصادية في بلدنا.

2024-07-05 / 18:54
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