توالي الحوادث يكشف خطورة “طريق الموت” بين فاس وتاونات

هبة بريس _ مكتب فاس

تواصل الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين تاونات وفاس والمعروفة بطريق الموت ، التسبب في حوادث سير خطيرة.

وفي هذا السياق، شهدت ذات الطريق الوطنية زوال اليوم الجمعة 5 يوليوز الجاري، حادثة سير بين سيارة خفيفة وسيارة أجرة كبيرة على مستوى دوار إمغدن التابع للنفوذ الترابي لجماعة زريزر بإقليم تاونات، و قد خلف الحادث جروح لإثنين منهم جروحهما متفاوتة الخطورة.

الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي، وعناصر الوقاية المدنية، حيث تمت معاينة الحادثة بمحضر قانوني و تم نقل الجرحى لتلقي العلاجات الضرورية.