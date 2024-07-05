نائب رئيس العين الإماراتي يؤكد استمرار رحيمي مع الفريق

2024-07-05 / 16:03
0

أنهى سلطـان بن حمــدان بـن زايــد، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي الجدل بشأن مستقبل الدولي المغربي سفيان رحيمي مع فريقه.

وقال سلطان بن حمدان بن زايد في تصريح للموقع الرسمي لنادي العين: “المؤكد أن سفيان رحيمي ولابا كودجو وكاكو أليخاندرو من الركائز الأساسية، وتجهيز الفريق للموسم الجديد يتأسس عليهم”.

وأضاف: “الواقع يؤكد بأن المستوى الذي ظهر به رحيمي يبعث على الفخر والاعتزاز، وفي اعتقادي أن اختياره ضمن قائمة المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024، أفضل تكريم لسفيان ولجميع زملائه لاعبي ‘الزعيم’ في الموسم المنصرم”.

يشار إلى أن سفيان رحيمي يحظى باهتمام كبير في الدوري السعودي، خاصة من جانب إتحاد جدة الذي أبدى رغبة كبيرة في ضم النجم المغربي.

2024-07-05 / 16:03
0

مقالات ذات صلة

السكتيوي: نطمح إلى التوقيع على مشاركة جيدة في أولمبياد…

2024-07-04 / 21:40

السكتيوي: هناك أندية رفضت مشاركة لاعبيها في الأولمبياد وهذه…

2024-07-04 / 17:53

رسميا.. السكتيوي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني في أولمبياد…

2024-07-04 / 17:44
الدراجي يعلق على الإقصاء المبكر للمنتخب الجزائري من “الكان”

حملات واسعة ضد المعلق الجزائري حفيظ الدراجي ومطالب بطرده…

2024-07-04 / 14:44

قرعة تصفيات كأس أفريقيا 2025 تضع المنتخب المغربي في…

2024-07-04 / 14:14

كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.. “كاف” يعلن تفاصيل القرعة

2024-07-03 / 23:50

اليويفا” يفتح تحقيقا بحق لاعب تركي.. وأنقرة تستدعي السفير…

2024-07-03 / 21:55

اختيار فينيسيوس كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2023…

2024-07-03 / 21:30

مراكش : أربعة شبان من جمهور الرجاء يغادرون المستشفى…

2024-07-03 / 20:20

أسبوع الفرس 2024..الفارس يونس لمنوني يفوز بلقب بطولة المغرب

2024-07-03 / 19:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى