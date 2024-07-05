نائب رئيس العين الإماراتي يؤكد استمرار رحيمي مع الفريق

أنهى سلطـان بن حمــدان بـن زايــد، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي الجدل بشأن مستقبل الدولي المغربي سفيان رحيمي مع فريقه.

وقال سلطان بن حمدان بن زايد في تصريح للموقع الرسمي لنادي العين: “المؤكد أن سفيان رحيمي ولابا كودجو وكاكو أليخاندرو من الركائز الأساسية، وتجهيز الفريق للموسم الجديد يتأسس عليهم”.

وأضاف: “الواقع يؤكد بأن المستوى الذي ظهر به رحيمي يبعث على الفخر والاعتزاز، وفي اعتقادي أن اختياره ضمن قائمة المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024، أفضل تكريم لسفيان ولجميع زملائه لاعبي ‘الزعيم’ في الموسم المنصرم”.

يشار إلى أن سفيان رحيمي يحظى باهتمام كبير في الدوري السعودي، خاصة من جانب إتحاد جدة الذي أبدى رغبة كبيرة في ضم النجم المغربي.