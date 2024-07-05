لا يتحرك نهائيا.. تدهور الحالة الصحية للفنان المصري توفيق عبد الحميد

هبة بريس – متابعة

كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان المصري توفيق عبد الحميد، تفاصيل تعرضه لوعكة صحية شديدة، إثر تدهور حالته نتيجة إصابته بمشاكل في القدم والظهر تمنعه من الحركة نهائيًا.

ويعاني الممثل الشهير من آلام شديدة تمنعه من الخروج نهائيا من المنزل، وذلك حسب مصدر مقرب من الأسرة، والذي لم يشأ أن يفصح عن آلامه إلا في محيط أسرته، وفق ما نقله موقع القاهرة 24.

وفي وقت سابق، أعلن توفيق عبد الحميد، اعتزاله الفن، موضحًا أنه يمر بظروف صحية خلال الفترة الحالية تمنعه من قبول الأعمال الفنية التي تُعرض عليه.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي”.