“نايك جوردان” تطرح سلسلة من الأحذية المرصعة بنقوش الزليج المغربي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعاون مثمر ذاك الذي جمع بين علامة “نايك” الشهيرة و المغرب و هو ما دفع الشركة العالمية لطرح منتوج من سلسلة “جوردان” للأحذية الشبابية مرصعة بنقوش الزليج المغربي.

و في هذا الصدد، طرحت شركة “نايك” سلسلة من الأحذية بمسمى ”جوردان إير شيب”، و ذلك في إصدار محدود يشمل حوالي 15 ألف نسخة و تم عرضها للبيع في متاجر باريس بداية من يوم 29 يونيو، وسيتم إطلاقها كذلك في الولايات المتحدة وبقية العالم في 6 يوليوز الجاري.

وتتميز “جوردان إير شيب” بألوان تتراوح بين الأبيض والأسود وعدة درجات من الأزرق والبنفسجي، وتنتهي بلوحة جدارية تكشف عن نقش للزليج المغربي.

وتم تصميم “جوردان إير شيب” في ورش عمل متجر “أوبيوم”، وهي مزينة بنجوم وزليج وتعرض شعارات “سووش” التي تتبدد لتكشف عن نفس النمط، و هي ترمز للثقافة و الموروث المغربي الغني و المتمثل في روعة نقوش الزليج التقليدي.