سوس : تضرر 2500 هكتار من زراعة البطيخ ” الأحمر ” ومطالب بتدخل الوزارة

طالب 200 فلاحا يملكون 2500 هكتارا في سهلي اشتوكة وتارودانت بجهة سوس ماسة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت زراعتهم لـ”البطيخ الأحمر ” (الدلاح).

وعزا عدد من الفلاحين تضرر زراعتهم من البطيخ الأحمر إلى “عدم جودة البذور الموزعة من طرف بعض المشاتل”، محملين المسؤولية للجهات الموكول لها مراقبة البذور وجودة منتوجات المشاتل.

وحسب ذات الفلاحين، فقد تضرر إنتاج الدلاح بشكل كبير هذه السنة، مما أثر بشكل حاد على المنتوج، وسبب للفلاحين خسائر مالية بمنطقتي اشتوكة وتارودانت، بسبب عدم نمو المغارس، وفق توضيحات المتضررين.

وخلال مشاركتهم في اجتماع عقد بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، التمس الفلاحون من الوزارة الوصية على القطاع التدخل لجبر الضرر وإنقاذهم وضيعاتهم من هلاك المنتوج وتراكم الديون، بسبب الآفة التي مست إنتاج الدلاح هذه السنة.

وإلى جانب ذلك، طالب هؤلاء بـ “إعادة جدولة ديون المتضررين والترافع لدى الجهات المختصة لتأمين منتوج الدلاح”، وكذا “خلق لجنة مشتركة علمية بين الغرفة الفلاحية ومديرية الفلاحة وإدارة أونسا والفلاحين المتضررين لإيجاد التفسيرات العلمية لإشكالية عدم نمو مزروعات الدلاح”.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع غرفة الفلاحة بجهة سوس ماسة، حضره رئيس الغرفة يوسف الجبهة ورئيس المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية والمديرة الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الوطنية للمنتجات الغذائية.