الجزائر.. مصرع 4 أئمة في حادث سير مروع خلال عودتهم من جنازة

2024-07-05 / 10:30
29

هبة بريس – وكالات

لقي 4 أئمة جزائريين مصرعهم في حادث مؤلم فيء ولاية “سعيدة” في طريق عودتهم من تقديم واجب العزاء في زميل لهم في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

ووقع الحادث المروع نتيجة اصطدام بين ســيارة شـاحنة على الطريق الرابط بين ولاية “البيض” ومدينة “الكاف لحمر”.

وذكر بيان صادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الضحايا، هم: زوي قادة “إمام مدرس” وحديد محمد “طالب بمعهد” و دوينات عباس “إمام مدرس”، و حميان محمد “مؤذن”.

2024-07-05 / 10:30
29

مقالات ذات صلة

بايدن يؤكد: لن أنسحب من السباق الرئاسي

2024-07-05 / 09:45

غوتيريش: أطفال غزة يموتون أو يشاهدون والديهم يقتلون

2024-07-04 / 23:39

حزب العمال البريطاني يحقق انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة

2024-07-04 / 23:01

بسبب هدايا “سعودية”.. توجيه اتهام رسمي للرئيس البرازيلي السابق

2024-07-04 / 22:55

رئاسيات موريتانيا : المجلس الدستوري يفرج عن النتائج النهائية

2024-07-04 / 21:53

محكمة إيرانية تقضي بإعدام ناشطة عمالية

2024-07-04 / 21:06

بعد تجربة جبهة “البوليساريو” الجزائر تتبنى ميليشيات مسلحة جديدة…

2024-07-04 / 20:03

استقالة أول سيناتورة مسلمة في أستراليا تضامنا مع الفلسطينيين

2024-07-04 / 19:12

فرنسا.. المتحدثة باسم الحكومة تتعرض لاعتداء خلال حملة انتخابية

2024-07-04 / 12:09

اشتغل في المغرب لسنوات.. وفاة السفير الروسي في الجزائر…

2024-07-04 / 10:28

‫29 تعليقات

  4. انا لله وانا إليه راجعون عظم الله اجركم وغفر لميتكم وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يارب

    رد

  8. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى