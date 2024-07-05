الجزائر.. مصرع 4 أئمة في حادث سير مروع خلال عودتهم من جنازة

هبة بريس – وكالات

لقي 4 أئمة جزائريين مصرعهم في حادث مؤلم فيء ولاية “سعيدة” في طريق عودتهم من تقديم واجب العزاء في زميل لهم في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

ووقع الحادث المروع نتيجة اصطدام بين ســيارة شـاحنة على الطريق الرابط بين ولاية “البيض” ومدينة “الكاف لحمر”.

وذكر بيان صادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الضحايا، هم: زوي قادة “إمام مدرس” وحديد محمد “طالب بمعهد” و دوينات عباس “إمام مدرس”، و حميان محمد “مؤذن”.