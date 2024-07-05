الجزائر.. مصرع 4 أئمة في حادث سير مروع خلال عودتهم من جنازة
هبة بريس – وكالات
لقي 4 أئمة جزائريين مصرعهم في حادث مؤلم فيء ولاية “سعيدة” في طريق عودتهم من تقديم واجب العزاء في زميل لهم في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
ووقع الحادث المروع نتيجة اصطدام بين ســيارة شـاحنة على الطريق الرابط بين ولاية “البيض” ومدينة “الكاف لحمر”.
وذكر بيان صادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الضحايا، هم: زوي قادة “إمام مدرس” وحديد محمد “طالب بمعهد” و دوينات عباس “إمام مدرس”، و حميان محمد “مؤذن”.
29 تعليقات
الله يرحمه ويغفر لها ويصبر اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون. الرحمة و المغفرة .نسأل الله السلامة و العافية.
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمهم ويرحم جميع اموات المسلمين يارب العالمين
انا لله وانا إليه راجعون عظم الله اجركم وغفر لميتكم وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يارب
ياربي السلامة الله يرحمهم
انا الله وانا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين
الله ارحمهم جميع و نسأل الله السلامة و العافية