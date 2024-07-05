بدعم من OCP.. شركة مغربية تطلق مشروع “كوول” لمنافسة عملاق التوصيل “غلوفو”

2024-07-05 / 11:49
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لوحظ في الأيام الأخيرة لجوء شركة Glovo الشهيرة لإطلاق العشرات من الحملات الترويجية المدفوعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، و هو ما اعتبره عدد من المتتبعين أمر غير عادي في ظل أن الشركة باتت تحظى بنسبة جد هامة من سوق توصيل الطلبيات الخاصة بالمأكولات في المغرب.

و حسب معطيات خاصة، فيعود سبب تحرك glovo لبروز شركة مغربية حديثة العهد أسسها شباب مغاربة و تقدم نفس الخدمات بأسعار أقل و بجودة ربما أفضل، كما أنها توفر ميزات هامة للراغبين في العمل معها كموصلي الطلبيات.

الأمر يتعلق بشركة ORA technologies، و التي أطلقت منصة جديدة و مطورة تحمل إسم “Kooul” و هي منصة خاصة بتوصيل طلبيات الأكل و يتم حاليا تجريبها بشكل أولي في كل من الدار البيضاء و مراكش.

هاته المنصة التي أسسها مهندسون مغاربة تابعون لمدرسة 1337 و youcode، التابعتين للمكتب الشريف للفوسفاط، علما أن هاته الشركة يديرها شاب مغربي يدعى عمر العلمي.

و اختارت Kooul التعامل مع مطورين و مصممين و خريجي مدرستي 1337 و youcode التي تدعمهما إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، و قد حظيت بتفاعل كبير بعد إطلاقها في الدار البيضاء و مراكش و بإعجاب و رضى كبيرين من طرف أغلب من تعامل معها، مما جعل “غلوفو” تلتقط الإشارة و تلجأ للحملات الترويجية المدفوعة في ظل المنافسة المرتقبة بينهما مستقبلا.

و اختار مصممو تطبيق kooul كشعار للمنصة ألونا ترمز للهوية المغربية من حلال خلفية حمراء تتوسها كلمة kooul بالأبيض و سمة بصرية خاصة بالأخضر.

2024-07-05 / 11:49
0

مقالات ذات صلة

بحث سبل تعزيز التعاون المغربي اللبناني في مجال النقل

2024-07-04 / 22:06

لقجع ..الميزانية العامة سجلت زيادة للنفقات على الموارد

2024-07-04 / 21:35

بايتاس: الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت مستوى قياسي

2024-07-04 / 18:43

صندوق الإيداع و التدبير يوقع شراكة مع نظيره الفرنسي…

2024-07-04 / 16:16

يهم الصناع التقليديين.. إطلاق الموجة الأولى لبرامج دعم التنافسية

2024-07-04 / 12:41

المغرب يقدم امتيازات للشركات الأمريكية و مزور يدعو الأخيرة…

2024-07-04 / 11:57

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن شروعها في تزويد المغرب بمعدات…

2024-07-04 / 10:57

صناعة: أهم ما جاء في استقصاء الظرفية الاقتصادية لبنك…

2024-07-03 / 19:03

وزير النقل: نعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الى…

2024-07-03 / 16:39

الصيف ينعش كراء الشقق المفروشة بالمدن الساحلية عبر التطبيقات

2024-07-03 / 13:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى