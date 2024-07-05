بدعم من OCP.. شركة مغربية تطلق مشروع “كوول” لمنافسة عملاق التوصيل “غلوفو”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لوحظ في الأيام الأخيرة لجوء شركة Glovo الشهيرة لإطلاق العشرات من الحملات الترويجية المدفوعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، و هو ما اعتبره عدد من المتتبعين أمر غير عادي في ظل أن الشركة باتت تحظى بنسبة جد هامة من سوق توصيل الطلبيات الخاصة بالمأكولات في المغرب.

و حسب معطيات خاصة، فيعود سبب تحرك glovo لبروز شركة مغربية حديثة العهد أسسها شباب مغاربة و تقدم نفس الخدمات بأسعار أقل و بجودة ربما أفضل، كما أنها توفر ميزات هامة للراغبين في العمل معها كموصلي الطلبيات.

الأمر يتعلق بشركة ORA technologies، و التي أطلقت منصة جديدة و مطورة تحمل إسم “Kooul” و هي منصة خاصة بتوصيل طلبيات الأكل و يتم حاليا تجريبها بشكل أولي في كل من الدار البيضاء و مراكش.

هاته المنصة التي أسسها مهندسون مغاربة تابعون لمدرسة 1337 و youcode، التابعتين للمكتب الشريف للفوسفاط، علما أن هاته الشركة يديرها شاب مغربي يدعى عمر العلمي.

و اختارت Kooul التعامل مع مطورين و مصممين و خريجي مدرستي 1337 و youcode التي تدعمهما إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، و قد حظيت بتفاعل كبير بعد إطلاقها في الدار البيضاء و مراكش و بإعجاب و رضى كبيرين من طرف أغلب من تعامل معها، مما جعل “غلوفو” تلتقط الإشارة و تلجأ للحملات الترويجية المدفوعة في ظل المنافسة المرتقبة بينهما مستقبلا.

و اختار مصممو تطبيق kooul كشعار للمنصة ألونا ترمز للهوية المغربية من حلال خلفية حمراء تتوسها كلمة kooul بالأبيض و سمة بصرية خاصة بالأخضر.