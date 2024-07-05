في الصورة جون بايدن

بايدن يؤكد: لن أنسحب من السباق الرئاسي

2024-07-05 / 09:45
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هبة بريس – وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام تجمع في البيت الأبيض إنه لا يعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي، بعد الانتقادات التي وجهت له عقب المناظرة التي أجراها مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد بايدن أنه “لن يتزحزح قيد أنملة” عن موقفه بشأن السباق الرئاسي، مضيفا أن “كل ما أحتاج إليه هو قسط أكبر من النوم والراحة”.

وتعهد الرئيس الأمريكي بمواصلة النضال رغم دعوات تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، مشددا خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض على أنه “لن يذهب إلى أي مكان”.

وردا على أحد مؤيديه الذي طلب منه “مواصلة النضال”، قال الرئيس البالغ 81 عاما “لن أذهب إلى أي مكان”.

2024-07-05 / 09:45
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