حزب العمال البريطاني يحقق انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة

يتجه حزب العمال لتحقيق انتصار ساحق في الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة، وتأمين 410 مقاعد في مجلس العموم المكون من 650 مقعدًا، بينما من المتوقع أن يأتي حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في المركز الثاني بـ 131 مقعدًا فقط، وفقًا لاستطلاع النتائج الأولية.

موسكو – سبوتنيك. ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة “إيبسوس” البريطانية، فإن “حزب العمال البريطاني تصدر الانتخابات البرلمانية وفاز بـ 410 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم مقابل 131 مقعدًا للمحافظين”.

وكشف الاستطلاع أن الديمقراطيين الليبراليين احتلوا المركز الثالث في الانتخابات العامة البريطانية بـ 61 مقعدًا مقابل 13 مقعدًا لحزب الإصلاح.

يشار إلى أنه إذا كان الاستطلاع صحيحًا، فسوف يؤمن حزب العمال أغلبية في مجلس العموم، منهياً 14 عامًا من حكم المحافظين، ومن المرجح أن يخلف زعيم حزب العمال كير ستارمر ريشي سوناك في منصب رئيس الوزراء.