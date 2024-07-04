بسبب هدايا “سعودية”.. توجيه اتهام رسمي للرئيس البرازيلي السابق

وجهت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، الخميس، اتهاما رسميا بالاختلاس للرئيس السابق، جايير بولسونارو، بسبب استيلائه دون وجه حق على هدايا فاخرة تلقاها خلال فترة رئاسته منها سلع حصل عليها من الحكومة السعودية، حسبما أفاد موقع “جي.وان” الإخباري دون الكشف عن مصدر المعلومات.

ونفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، في أغسطس الماضي، مداهمات كجزء من التحقيق في قضية تقول إنها “مؤامرة واسعة النطاق من قبل بولسونارو، والعديد من حلفائه، لاختلاس هدايا باهظة الثمن تلقاها عندما كان في منصبه، من عدد من الدول”.

وفي إحدى الحالات، اتهمت السلطات المساعد الشخصي لبولسونارو ببيع ساعة فاخرة من ماركة “رولكس”، وساعة أخرى “باتيك فيليب” لمتجر مجوهرات بمركز “ويلو غروف بارك” التجاري في بنسلفانيا، خلال يونيو من العام الماضي.

وقال مسؤولو الشرطة الفيدرالية في البرازيل، إن “بولسونارو حصل في النهاية على جزء نقدي من إجمالي مبلغ بيع الساعتين، الذي وصل إلى 68 ألف دولار”.

وبحسب الصحيفة، فإن ساعة الرولكس المباعة في ولاية بنسلفانيا، “جاءت كهدية من السعودية”، لكن لم يتم الإبلاغ عن ساعة باتيك فيليب مطلقا. ويعتقد مسؤولو الشرطة أنها جاءت من “مسؤولين في البحرين”.