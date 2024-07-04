زيادات في مرتبات العسكريين من الجنود والضباط

2024-07-04 / 22:29
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صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مراسيم تخص الزيادة في مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، بهدف تحسين الوضعية المادية للعسكريين من ضباط وضباط الصف وجنود.

وتنص المراسيم المذكورة على أن تؤدى هذه الزيادة عبر شطرين تصرف الدفعة الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والثانية في فاتح يوليوز 2025.

سينتقل مرتب الجنود إلى 4033 درهما اعتبارا من فاتح يوليوز الجاري، ليرتفع مجددا بـ575 درهما اعتبارا من فاتح يوليوز 2025 ليبلغ 4608 دراهم.

مرتب الجندي الأول سينتقل إلى 4616 درهما ابتداء من يوليوز 2025، وإلى 4704 بالنسبة للعريف.

وفي الرتب العليا للضباط سترتفع مرتبات العقداء لتتراوح بين 15914 درهما و25637 درهما اعتبارا من فاتح يوليوز الجاري أما في الشطر الثاني، فسترتفع هذه الرواتب لتتراوح بين 16470 و26193 درهما انطلاقا من فاتح يوليوز 2025.

أما مرتب المقدم فسيتراوح بين 12187 و15373 درهما حسب الرتبة انطلاقا من يوليوز الجاري، فيما سيتراوح اعتبارا من يوليوز 2025 بين 12762 درهما إلى 15929 درهما.

2024-07-04 / 22:29
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