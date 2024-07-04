تعيين” سعد اشبور” مديرا للشؤؤون الإدارية و نظم المعلومات بوزارة الانتقال الطاقي

انعقد يومه الخميس مجلس الحكومة الذي اختتام أشغاله بالتداول و المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و تم تعيين السيد سعد أشبور، مديرا للشؤون الإدارية و نظم المعلومات بوزاة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي.

و يأتي هذا التعيين في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الهيكلة الإدارية وتطوير نظم المعلومات بما يتماشى مع أهداف القطاع في تحقيق الانتقال الطاقي المستدام.

يذكر ان السيد سعد اشبور كان يشتغل مدير مساعدا بمديرة الموارد البشرية مكلفا بالأجور بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، و راكم تجربة كبيرة داخل دار البريهي و يحظى باحترام الجميع.