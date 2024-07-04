الملك مبرقا بايدن: متمنياتنا للشعب الأمريكي بموصول التقدم والرخاء

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فخامة السيد جوزيف روبينيت بايدن، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني مشفوعة بأطيب المتمنيات للسيد جوزيف روبينيت بايدن بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن مدى اعتزازي بالصداقة المتينة والروابط التاريخية العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا لفخامتكم في هذا الصدد حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل المضي قدما في توطيد علاقاتنا الثنائية المتميزة والدفع بشراكتنا الاستراتيجية المتعددة الأوجه إلى مراتب أرقى تستجيب لطموحات وتطلعات شعبينا الصديقين”.

وأضاف جلالته “كما أود أن أعرب لكم عن الإرادة الراسخة التي تحدونا في المملكة المغربية من أجل تعميق الحوار السياسي وتعزيز التشاور مع بلدكم الصديق في مختلف المحافل الدولية، بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالحهما، وإسهاما في توطيد الأمن والسلم والاستقرار في العالم”.