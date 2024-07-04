زينة الداودية: “حاتم عمور محترمنيش فالسعودية”

2024-07-04 / 13:27
2

هبة بريس – فن

كشفت الفنانة الشعبية زينة الداودية، عن سبب خلافها مع الفنان المغربي حاتم عمور.

وقالت الداودية خلال استضافتها في برنامج “احك لشهرزاد”، على إذاعة “دوزيم”: “حاتم عمور بكثر ما عزيز عليا منقدرش نتقلق منو”.

وتحدثت الدوادية عن تفاصيل حفل “الليلة المغربية” المنظم في العاصمة السعودية الرياض، قائلة: “اللي وقع أنه في الحفل غنا عبد الوهاب الدكالي ساعة ونزل والجريني كذلك، و الأستاذ حاتم ملي طلع غنا ساعة ودخل فالوقت ديالي،وليت أنا مغنية غي نص ساعة، إذن عيب متحترمنيش وأنا قبل منك وسابقاك، وكيما درتي معايا ايديرو معاك من بعد”. تقول الفنانة المغربية

2024-07-04 / 13:27
2

مقالات ذات صلة

والدة دنيا باطما: “ربي استودعتك ابنتي قطعة من قلبي”

2024-07-04 / 13:47

الفنان محمد رمضان: “أنا أسطورة كل جيل”

2024-07-04 / 09:30

الكوميدي زهير زائر بطل كليب “نجيك دروكا” للفنانة سلمى…

2024-07-03 / 14:05

الموت يفجع صفاء وهناء في جدتهما

2024-07-03 / 13:52

المحكمة تبرئ “رضا ولد الشينوية” في قضية باطما

2024-07-02 / 14:08

وسط العائلة والمقربين.. الفنانين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان…

2024-07-02 / 12:18

الفنانة ماريا نديم تعلن إصابتها بمرض “بوشويكة”

2024-07-02 / 11:43

محمد رمضان يرتدي قفطان عليه خريطة المغرب وينال اعجاب…

2024-07-01 / 20:24

تتويج إنتاجات وثائقية وكوميدية لـSNRT بجوائز المهرجان العربي للإذاعة…

2024-07-01 / 11:24

محمد أدم يشعل مسرح محمد الخامس في ختام مهرجان…

2024-06-30 / 22:11

‫2 تعليقات

  2. تلاقيتو يا تافهين.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وانتم تغنون وإخوة لكم في غزة يقتلون وتدمر مساكنهم..ألا تستحيون!!؟ ألا تملكون ذرة حياء ونخوة عروب ..!!؟ حسبنا الله ونعم الوكيل

    1
    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى