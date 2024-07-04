زينة الداودية: “حاتم عمور محترمنيش فالسعودية”

هبة بريس – فن

كشفت الفنانة الشعبية زينة الداودية، عن سبب خلافها مع الفنان المغربي حاتم عمور.

وقالت الداودية خلال استضافتها في برنامج “احك لشهرزاد”، على إذاعة “دوزيم”: “حاتم عمور بكثر ما عزيز عليا منقدرش نتقلق منو”.

وتحدثت الدوادية عن تفاصيل حفل “الليلة المغربية” المنظم في العاصمة السعودية الرياض، قائلة: “اللي وقع أنه في الحفل غنا عبد الوهاب الدكالي ساعة ونزل والجريني كذلك، و الأستاذ حاتم ملي طلع غنا ساعة ودخل فالوقت ديالي،وليت أنا مغنية غي نص ساعة، إذن عيب متحترمنيش وأنا قبل منك وسابقاك، وكيما درتي معايا ايديرو معاك من بعد”. تقول الفنانة المغربية