مصرع 6 أشخاص في حادث سير خطير ضواحي مدينة سلا

هبة بريس – سلا

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة سلا والعرجات، على مستوى جماعة السهول، صباح يومه الخميس، حادث سير خطير.

وحسب شهود عيان، فالحادث وقع بسبب اصطدام قوي بين سيارة أجرة كبيرة وشاحنة تابعة للقوات المسلحة الملكية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص كانوا على متن سيارة الأجرة، جرى نقلهم من طرف عناصر السلطات المحلية الى مستودع الأموات، فين حين نقل المصابون الى مصلحة المستعجلات لتلقي العلاجات اللازمة، كما تم فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الحادث.