مصرع 6 أشخاص في حادث سير خطير ضواحي مدينة سلا
هبة بريس – سلا
شهدت الطريق الرابطة بين مدينة سلا والعرجات، على مستوى جماعة السهول، صباح يومه الخميس، حادث سير خطير.
وحسب شهود عيان، فالحادث وقع بسبب اصطدام قوي بين سيارة أجرة كبيرة وشاحنة تابعة للقوات المسلحة الملكية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص كانوا على متن سيارة الأجرة، جرى نقلهم من طرف عناصر السلطات المحلية الى مستودع الأموات، فين حين نقل المصابون الى مصلحة المستعجلات لتلقي العلاجات اللازمة، كما تم فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الحادث.
6 تعليقات
هذه نتيجة السرعة المفرطة التي تسببت فى بعض الأحيان إلى الوفاة أو إعاقات بدنية اللهم اشفي المصابين بهذا الحدث المؤلم.
لآ داعي للتهور التي تؤدي إلى الوفاة أو إعاقات بدنية .
خير الكلام ما قل و دل هو(في الثأني السلامة وفي العجلة الندامة) وانتهى الكلام.
كل هذآ نتيجته السرعة القاتلة والمدمرة ماديا ومعنويا على كل سائق أن يحترم قوانين السير وأن يكون واعيا وعدم التهور ويجب عليه التركيز في السياقة حتى لا يسبب في حادثة السير الخطيرة.
هذا كله عدم احترام علامات التشوير.
لكي ننجا من حوادث السير الخطيرة يجب علينا احترام قانون السير وخاصة في القرى والمدن الكبرى وان نتسامح في الطريق اللهم اشفيهم وعافيهم على هذا الحادث المؤلمه..