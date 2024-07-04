Police stand in front of the house where one of the stabbing victims was found in Weldon, Saskatchewan, Canada, on September 7, 2022. - One of two brothers who were the target of a massive manhunt in Canada after allegedly carrying out a stabbing spree that left 10 dead and 18 wounded has been found dead, police said on September 5. The killings in the remote James Smith Cree Nation Indigenous community and the town of Weldon in Saskatchewan province in western Canada are among the deadliest incidents of mass violence to ever hit the nation. (Photo by LARS HAGBERG / AFP)

فرنسا.. المتحدثة باسم الحكومة تتعرض لاعتداء خلال حملة انتخابية

2024-07-04 / 12:09
0

هبة بريس – وكالات

كشف مسؤولون فرنسيون، اليوم الخميس، عن تعرض المتحدثة باسم الحكومة، بريسكا تيفينو، لاعتداء أثناء الحملة الانتخابية، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية.

وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إن تيفينو، المرشحة عن التحالف الوسطي، الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، ونائبها وناشطا حزبيا، كانوا يضعون ملصقات انتخابية قرب باريس، مساء الأربعاء، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 7 يوليوظ عندما هاجمهم بعض الأشخاص.

فيما أفادت وسائل إعلام أن تيفينو لم تصب بأذى وستواصل حملتها، إلا أنه تم نقل نائبها والناشط الحزبي إلى المستشفى.

هذا ولم يتضح بعد نوع الإصابات التي تعرضا لها.

2024-07-04 / 12:09
0

مقالات ذات صلة

اشتغل في المغرب لسنوات.. وفاة السفير الروسي في الجزائر…

2024-07-04 / 10:28

جيف بيزوس يعلن نيته بيع 25 مليون سهم في…

2024-07-04 / 09:46

انفجار يهز أكبر مصنع للأسلحة في الولايات المتحدة

2024-07-03 / 23:20

السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري

2024-07-03 / 21:17

من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل…

2024-07-03 / 20:35

إسرائيل تصادق على مصادرة 13 كيلومترا مربعا من أراضي…

2024-07-03 / 18:51

مقتل جندي وإصابة شخص آخر بهجوم طعن في مركز…

2024-07-03 / 18:14

إسبانيا.. إيقاف لصوص سرقوا طنا من “الصلبان” من القبور

2024-07-03 / 09:48

تونس.. قيس سعيّد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية

2024-07-03 / 09:16

مسؤولة في الأمم المتحدة: عدد النازحين في قطاع غزة…

2024-07-02 / 21:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى