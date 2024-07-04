فرنسا.. المتحدثة باسم الحكومة تتعرض لاعتداء خلال حملة انتخابية

هبة بريس – وكالات

كشف مسؤولون فرنسيون، اليوم الخميس، عن تعرض المتحدثة باسم الحكومة، بريسكا تيفينو، لاعتداء أثناء الحملة الانتخابية، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية.

وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إن تيفينو، المرشحة عن التحالف الوسطي، الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، ونائبها وناشطا حزبيا، كانوا يضعون ملصقات انتخابية قرب باريس، مساء الأربعاء، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 7 يوليوظ عندما هاجمهم بعض الأشخاص.

فيما أفادت وسائل إعلام أن تيفينو لم تصب بأذى وستواصل حملتها، إلا أنه تم نقل نائبها والناشط الحزبي إلى المستشفى.

هذا ولم يتضح بعد نوع الإصابات التي تعرضا لها.