المغرب يقدم امتيازات للشركات الأمريكية و مزور يدعو الأخيرة لمضاعفة اسثتماراتها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار التعاون الاقتصادي و التجاري بين المغرب و أمريكا منذ إعلان منطقة التبادل الحر بين البلدين، تضاعفت مشاريع الشركات الأمريكية في المغرب وخاصة في ظل الامتيازات الكبيرة التي قدمتها الرباط للمستثمرين الأمريكيين.

و في هذا الصدد، دعا رياض مزور وزير الصناعة و التجارة المغربي الشركات الأمريكية للاسثتمار في المغرب و الاستفادة من عديد الامتيازات التي توفرها المملكة.

و أكد رياض مزور خلال مداخلة له بمركز “اطلانتيك كاونسل” على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية أن المغرب يقدم العديد من الفرص للشركات الأمريكية خاصة على مستوى التنافسية والخبرة، والموقع الاستراتيجي القريب من أوروبا.

و شدد الوزير مزور على أن الاستراتيجية المغربية سمحت بدخول عدد من المسثتمرين الجدد من أمريكا للمغرب، داعيا مختلف الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من موقع المغرب لتعزيز قوتها وغزو أسواق جديدة.

وأضاف مزور أن المغرب يهدف إلى الرفع من حجم الاستثمارات، مستفيدا من كل فرصة للقيام بذلك، بدءاً من إمكانياته في عملية الانتقال الطاقي، حيث يعد المغرب واحدا من أكثر الدول تنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بفضل المناخ المغربي والأراضي المتاحة لذلك.

وتمكن المغرب من التغلب على العديد من الصعوبات في المجال الصناعي، يضيف الوزير، مشيرا إلى أن المغرب قبل 15 سنة لم يصدر أي سيارة أو منتوج صناعي، كما أنه كان خارج تصنيف الدول المنتجة عالميا، مبرزا في المقابل أن 85 بالمائة من الصادرات المغربية في الوقت الحالي سلع مصنعة، كما أن 90 بالمائة من منتجات الفوسفاط الأساسية التي يتم تصديرها هي منتجات محولة، 10 بالمائة منها فقط خام.