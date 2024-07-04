أخنوش في ضيافة مجلس المستشارين لتقديم أجوبته حول “الحوار الاجتماعي”

2024-07-04 / 10:49
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هبة بريس

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستتمحور حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”.

2024-07-04 / 10:49
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