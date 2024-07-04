وزارة الدفاع الأمريكية تعلن شروعها في تزويد المغرب بمعدات راجمة الصواريخ “هيمارس”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تحديث ترسانته العسكرية من خلال تنويع و تفعيل شراكاته الاستراتيجية مع عديد الدول الكبرى و من بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعها مع المملكة علاقات تاريخية وطيدة سياسيا و عسكريا.

و مباشرة فور نهاية تمارين الأسد الإفريقي، التي تعتبرها أمريكا من بين أكبر و أهم مشاريعها العسكرية في العالم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن شروعها في تزويد المغرب بآخر إنتاجاتها من الصواريخ البعيدة المدى.

و في هذا الصدد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها و بتنسيق مع شركة “لوكهيد مارتن” تقرر الشروع في إنتاج و تزويد المملكة المغربية بصواريخ جد متطورة و تبلغ مستويات قصوى من نوع “أطاكمز” و هي الصواريخ التي تستعمل و تعتمد في راجمة الصواريخ الفتاكة “هيمارس”.

و بموجب الاتفاقية الموقعة، سيحصل الجيش المغربي على دفعات من صواريخ “أطاكمز” و راجمات الصواريخ “هيمارس” ، و هي المعدات التي تتوفر عليها دول قليلة فقط في العالم.

و تعتبر صواريخ “أطاكمز” الموجهة بتقنيات حديثة من بين الأكثر فتكا في العالم، و تعمل بنظام أرض أرض، ويتم توجيهها بالأساس عبر راجمات الصواريخ من بينها منظومة هيمارس التي وافقت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على بيعها إلى المغرب.