اشتغل في المغرب لسنوات.. وفاة السفير الروسي في الجزائر بشكل مفاجئ

هبة بريس – وكالات

توفي السفير الروسي لدى الجزائر فاليريان شوفاييف بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 69 عاما.

ونعت وزارة الخارجية الروسية شوفاييف في بيان لها جاء فيه: ” ببالغ الأسف نعلن عن وفاة السفير فوق العادة والمفوض لروسيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فاليريان شوفاييف فجأة يوم 3 يوليو 2024 بالجزائر”.

وشددت الخارجية على أن شوفاييف “أثبت أنه مهني لامع ومثقف دبلوماسي وعروبي راسخ، وكان في الوقت نفسه، إنسانا رائعا ومتواضعا ورفيقا وصديقا ومعلما حقيقيا”.

وأعربت الوزارة عن “حزنها على هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها، وتقدمت بالعزاء لعائلة وأصدقاء السيد فاليريان شوفاييف”، وأكدت على أن ذكراه “ستبقى خالدة ومشرقة في القلوب إلى الأبد”.