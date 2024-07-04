اشتغل في المغرب لسنوات.. وفاة السفير الروسي في الجزائر بشكل مفاجئ
هبة بريس – وكالات
توفي السفير الروسي لدى الجزائر فاليريان شوفاييف بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 69 عاما.
ونعت وزارة الخارجية الروسية شوفاييف في بيان لها جاء فيه: ” ببالغ الأسف نعلن عن وفاة السفير فوق العادة والمفوض لروسيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فاليريان شوفاييف فجأة يوم 3 يوليو 2024 بالجزائر”.
وشددت الخارجية على أن شوفاييف “أثبت أنه مهني لامع ومثقف دبلوماسي وعروبي راسخ، وكان في الوقت نفسه، إنسانا رائعا ومتواضعا ورفيقا وصديقا ومعلما حقيقيا”.
وأعربت الوزارة عن “حزنها على هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها، وتقدمت بالعزاء لعائلة وأصدقاء السيد فاليريان شوفاييف”، وأكدت على أن ذكراه “ستبقى خالدة ومشرقة في القلوب إلى الأبد”.
6 تعليقات
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له..
نسأل الله تعالى أن يتغدمه بواسع رحمته..
هذا السفير الروسي فاليريان شوفاييف اشتغل في المغرب لسنوات عدة..
الموت واحدة والاسباب متعددة..