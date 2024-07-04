جيف بيزوس يعلن نيته بيع 25 مليون سهم في “أمازون”

2024-07-04 / 09:46
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هبة بريس – وكالات

أعلن مؤسس موقع “أمازون” جيف بيزوس أنه سيبيع 25 مليون سهم أخرى في شركة التكنولوجيا العملاقة بقيمة 5 مليارات دولار.

ويأتي ذلك بعد أن وصلت القيمة السوقية للشركة إلى مستوى قياسي يوم أمس الأربعاء.

وفي فبراير، أعلن بيزوس أنه سيبيع أسهما في “أمازون” تبلغ قيمتها نحو 8.5 مليار دولار. كانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2021 التي يبيع فيها بيزوس أسهم “أمازون”.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 30% هذا العام وسط توقعات بأن الطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيعزز أرباح أعمالها في مجال الحوسبة السحابية.

2024-07-04 / 09:46
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‫5 تعليقات

  3. مهما وصل الانسان ومها كانت قيمته العلمية او المادية الى ان هناك محطة وقوف صبحان الله

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