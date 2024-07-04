الفنان محمد رمضان: “أنا أسطورة كل جيل”
هبة بريس – فن
نشر الفنان المصري، محمد رمضان، عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً من حفل ختام “مهرجان موازين”، والذي أحياه قبل أيام.
وعلّق رمضان على الفيديو قائلاً: “أنا مش أسطورة جيلك، أنا أسطورة كل جيل، من حفل ختام مهرجان موازين الدولي”.
وتفاعل عدد من المتابعين مع منشور محمد رمضان، واصفين حفله باختتام موازين بـ”الأسطوري”.
17 تعليقات
الناس في الناس والقرع في مشيط الرأس..
في التمتيل اوافقك الراى اما الغناء بعيد عنك لا صوت ولا تواضع ولا احترام انسان متعجرف
ههه التباهي والافتخار بالنفس…
اسطورة التافهين و المدوخين ههه
لا أعتقد ذالك يا رمضان ..
محمد رمضان فنان مصري محترم ..
اترك اعترافك بداتك هدا لي جمهورك
أنت أسطورة لكل من يشبهك في التفاهة وقلة الحياء وضرب القيم.
ليتك كنت اكملت طريقك في التمتيل لانك بعيد كل البعد في مجال الغناء شخصيتك قوية فيها
كما يقول المثل املي تاشبع الكرش تقول لزاس اغني…..غني كما يحلوا لك.
ليتك صمدة واكملت مشوارك الفني في السنما وابتعدت عن الغناء اتركه لاصحابه
انت فاسد مل الاجيال تشارك بشكل مباشر في فساد الأمة واتمنى ان تسحب اسم رمضان .
لك جمهور كبير يحبك في التمتيل اكتر ولكل وجهة نظره في ما يسمع ويرى بالتوفيق
ممكن شعبان لاكن رمضان لا أحا لا وحيات أمك
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.فعلا إنه زمن التفاهة.
شكون تسوقك أو عارفك حتى أش كتعمل. ظننتك مسير برنامج فوضوي لا أكثر . التافهين كبروا الشأن للتافهين
في التفاهة وفساد الأخلاق
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون