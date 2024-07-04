الفنان محمد رمضان: “أنا أسطورة كل جيل”

هبة بريس – فن

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً من حفل ختام “مهرجان موازين”، والذي أحياه قبل أيام.

وعلّق رمضان على الفيديو قائلاً: “أنا مش أسطورة جيلك، أنا أسطورة كل جيل، من حفل ختام مهرجان موازين الدولي”.

وتفاعل عدد من المتابعين مع منشور محمد رمضان، واصفين حفله باختتام موازين بـ”الأسطوري”.