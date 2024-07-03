انفجار يهز أكبر مصنع للأسلحة في الولايات المتحدة

أدى انفجار في مصنع ” جينرال دايناميكس” للأسلحة الدفاعية في ولاية أركنساس الأمريكية إلى إصابة شخصين على الأقل وفقد آخر يوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس

وكتبت الوكالة نقلا عن مسؤولي المصنع: “أصيب شخصان على الأقل وفقد آخر يوم الأربعاء الموافق الـ3 يوليو، بعد حادث مع “الألعاب النارية” في منشأة دفاعية في أركنساس”.

وبحسب الوكالة فقد وقع الحادث في مدينة كامدن بولاية أركنساس في شركة جنرال دايناميكس للمعدات والأنظمة التكتيكية. وتم نقل ضحيتين إلى المستشفى ولم يتم تحديد خطورة الإصابة

وقال متحدث باسم الشركة إن الانفجار وقع على بعد حوالي 86 ميلا (138 كلم) جنوب ليتل روك ووصفت الشركة الحادث في البداية بأنه “حادث يتعلق بألعاب نارية”، لكنها أكدت لاحقا أنه كان انفجارا.

وأضاف ذات المتحدث: “نحن نعمل مع المستجيبين الأوائل ويمكننا تأكيد أن الحادث أدى إلى إصابة شخصين على الأقل وفقد شخص واحد، ونتعاون بشكل كامل مع السلطات أثناء إجراء تحقيقاتها.”

ولم يقدم البيان تفاصيل عن حجم الإصابات، فيما قالت إدارة الطوارئ بالولاية إنها تراقب الوضع ومستعدة للمساعدة لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

وقالت ديان إيزاكس، مديرة الطوارئ بالمستشفى، إن أحد المصابين عولج في غرفة الطوارئ بمركز مقاطعة أواتشيتا الطبي، وحالته مستقرة، مضيفة أن آخر تم نقله جوا إلى خارج الولاية بطائرة هليكوبتر.

يذكر أن جنرال ديناميكس هي شركة طيران ودفاع عالمية، ويضم مصنع مدينة كامدن أكثر من 880 ألف قدم مربعة من مساحة التصنيع والتخزين، ويدعم البرامج العسكرية مثل صواريخ هيلفاير وغافلين وذخائر الهاون المختلفة.