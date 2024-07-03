الحليمي : تم تقسيم التراب الوطني إلى نحو 38 ألف منطقة إحصاء

هبة بريس/ الرباط

أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، الأربعاء بالرباط، أن أعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 مكنت من تقسيم التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء.

وأوضح السيد الحليمي، خلال ندوة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة انطلاق المرحلة العملياتية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن أعمال الخرائطية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي لأكثر من 4 ملايين بناية في المناطق الحضرية، 75 في المائة منها مصنفة كـ”منزل مغربي عصري”، وكذا تحديد ما يقرب من 34 ألف دوار في الوسط القروي.

وشدد المندوب السامي للتخطيط على أن عملية الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي للمؤسسات الاقتصادية والسوسيو-ثقافية، والتجهيزات الجماعية، والمؤسسات الجمعوية، فضلا عن الأسواق الأسبوعية.

وأبرز أن نتائج هذه العملية ستتيح للمستخدمين إرساء خرائط دينامية وتفاعلية عبر منصة مخصصة لهذا الغرض، تعرض توزيع الأنشطة الاقتصادية مع بسط معلومات مفصلة بشأن هيكلة القطاعات الاقتصادية وخصائصها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن هذه العملية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي لأكثر من 1.3 مليون مؤسسة اقتصادية نشطة، أغلبيتها (أكثر من 85 في المائة) ربحية، وكذا أزيد من 1000 سوق أسبوعي نشط.

من جهة أخرى، ذكر السيد الحليمي بأهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي تندرج جميع تحضيراته في إطار التوجيهات الملكية السامية، معربا عن امتنانه لرئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والولاة والعمال، والسلطات المحلية، وكذا كافة الشركاء الذين يضطلعون بدور مهم في توفير الشروط اللازمة لنجاح المرحلة العملياتية لهذه العملية الكبرى.

وتعتبر خرائطية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، التي جرى إنجازها بين أبريل 2023 ومارس 2024، مرحلة أساسية في التحضير لهذه العملية الوطنية الكبرى.

كما أنها تشمل تحيين التقسيم الإداري للمملكة (حدود الجهات والأقاليم والجماعات)، وتحيين الخرائط الرقمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 التي تغطي كامل التراب الوطني، وتقسيم عموم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء، وقطاعات مراقبة ومناطق إشراف لضمان إحصاء شامل للسكان دون الوقوع في أي إغفال أو عد مزدوج.

وقد تم إنجاز خرائطية المؤسسات الاقتصادية، من جهتها، بشكل مندمج مع الأعمال الخرائطية التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. كما تم إجراء الأعمال الميدانية خلال الفترة الممتدة من أبريل 2023 إلى ماي 2024 باستخدام حل معلوماتي مندمج (محمول وعبر الإنترنيت) مع مسلسل رقمي بالكامل عن طريق استخدام أجهزة لوحية متصلة ومجهزة بنظام تحديد المواقع والصور الفضائية