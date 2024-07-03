كلميم : اغتصاب سيدة مسنة ” 80 سنة ” والدرك يفتح تحقيق

2024-07-03 / 22:51
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جريمة بشعة تلك التي تعرضت لها سيدة مُسنة معاقة، تبلغ من العمر 80 سنة تقريبا بجماعة تيمولاي إيزدار بإقليم كلميم، عندما تعرضت للاغتصاب وهتك عرضها بالقوة والعنف الذي أفضى إلى إصابتها بكدمات و جروح .

ووفق مصادر الجريدة ، فالاعتداء على هذه السيدة العجوز ، وقع فجر يوم امس الثلاثاء 2 يوليوز الجاري ، عندما اقتحم منزلها شخص مجهول، حيث أشبعها ضربا ولكما، واغتصبها ، قبل أن يعمد إلى الفرار لجهة مجهولة .

وأفادت المصادر عينها بأن مصالح الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي بافران الاطلس الصغير فتحت، تحت إشراف النيابة العامة ، تحقيقا في الموضوع من أجل تحديد ظروف وحيثيات الواقعة والوصول إلى مقترف هذه الجريمة البشعة التي استنكرتها ساكنة المنطقة .

2024-07-03 / 22:51
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‫6 تعليقات

  1. يجب تقصي الحقائق قبل نشر أي خبر، مر على الحادثة أكثر من أسبوع و تم القبض على الفاعل و انتهى التحقيق و القانون يأخذ مجراه.
    تنقصكم المصداقية و المهنية و شكرا

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  6. هناك بغال و حمير في الغابة و لا تقوم بمعاشرة الأنثى حتى تكون قابلة و على استعداد للجماع إلا الإنسان منعدم الضمير و الخنزير مع إحترامي للأشخاص ذووا الألباب

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