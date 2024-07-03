تيزنيت : اعتقال منظم مهرجان ثقافي ومتابعته ب ” التشهير “

2024-07-03 / 22:15
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امرت النيابة بإبتدائية تيزنيت ، بوضع رئيس جمعية التواصل للثقافة والمسرح ( ر .انفلوس) ، تحت تدبير الحراسة النظرية ، اليوم الاربعاء 4 يوليوز الجاري ، الذي صادف تنظيم هذا الأخير لنشاط ثقافي مسرحي بالمدينة المتعلقة بدورة المرحوم الطيب الصديقي، الذي ستنطلق فعاليته يوم الجمعة 5 يوليوز .

و أوضحت مصادر الموقع بأن توقيف الموقوف، جاء بناءََ على شكاية تقدم بها موظف وعضو منتخب بالجماعة الترابية بتزنيت بتهمة التشهير.

وكان الموقوف قبل انطلاق نشاطه الثقافي قد وضع لافتة كبيرة أمام دار الثقافة بتزنيت تحمل عبارة “بدون دعم وبدون شراكة مع الجماعة والمجلس الإقليمي”، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية.

وحول هذه القضية سبق لرئاسة الجماعة الحضرية لتزنيت ، ان أكدت ان مسألة الدعم المالي للجمعيات الثقافية يتم برمجتها في دورة بحسب الأنشطة المقدمة طيلة السنة ، ويتم دعم من توفرت فيه الشروط الموضوعة .

ويرجح ان يكون سبب عدم تقديم الدعم لجمعية الناشط الثقافي بالمدينة الموقوف على ذمة قضية تشهير بموظف وعضو جماعي والتي ستنظر المحكمة بها خلال هذا الأسبوع ، مرتبط بعلاقة متشنجة بينه وبين المنتخبين بالمدينة ، وكان الموقوف قد أدين في ملف اخر بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ، بعد ان رفعت ضده سيدة عضو بمجلس المدينة تتهمه بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

2024-07-03 / 22:15
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