مراكش : أربعة شبان من جمهور الرجاء يغادرون المستشفى وآخر في العناية المركزة

2024-07-03 / 20:20
5

 

 

علمت جريدة ” هبة بريس ” أن أربعة شبان من جمهور الرجاء الرياضي، الذين تعرضوا للضرب والجرح بمنطقة بن جرير ليلة تتويج الرجاء بكأس العرش بأكادير ، بداية الأسبوع الجاري، قد يغادرون احدى المصحات الخاصة بمراكش، مساء اليوم الاربعاء ، بعد ان قضو ثلاث أيام في الاستشفاء، بدعم مادي ومعنوي من جمهور الرجاء.

وكشفت مصادر رجاوية، ان أربعة الشبان الضحايا ، كانوا قد هاجمتهم عناصر قيل إنها محسوبة على نادي الجيش، بمنطقة بنكرير، بعد عودتهم من اكادير، مما عرض بعضهم لجروح وكسور.

واضافت مصادرنا، ان شاب رجاوي خامس لازال تحت العناية المركزة، بعد حادث سقوطه من حافلة بعد رحلة العودة من اكادير صوب البيضاء.

2024-07-03 / 20:20
5

مقالات ذات صلة

كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.. “كاف” يعلن تفاصيل القرعة

2024-07-03 / 23:50

اليويفا” يفتح تحقيقا بحق لاعب تركي.. وأنقرة تستدعي السفير…

2024-07-03 / 21:55

اختيار فينيسيوس كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2023…

2024-07-03 / 21:30

أسبوع الفرس 2024..الفارس يونس لمنوني يفوز بلقب بطولة المغرب

2024-07-03 / 19:29

كرة القدم الشاطئية .. المغرب يتأهل لكأس إفريقيا للأمم…

2024-07-03 / 18:26

أولمبيك ليون الفرنسي يدخل على خط صفقة أيوب الكعبي

2024-07-03 / 15:50

العملود يقترب من تجديد عقده مع الوداد الرياضي

2024-07-03 / 14:53

تركيا تحقق فوزا مثيرا وتتأهل لربع نهائي كأس أمم…

2024-07-02 / 23:37

هولندا تتأهل لربع نهائى يورو 2024 بثلاثية ضد رومانيا..…

2024-07-02 / 19:49

بطولة ويمبلدون .. حاملة اللقب فوندروشوفا تودع من الدور…

2024-07-02 / 19:13

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى