مقتل جندي وإصابة شخص آخر بهجوم طعن في مركز تجاري بإسرائيل

2024-07-03 / 18:14
7

هبة بريس / وكالات

قالت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون إن جنديا إسرائيليا قُتل وأُصيب شخص آخر في عملية طعن بمركز تسوق، يوم الأربعاء، وإن منفذ الهجوم قُتل بعد إطلاق النار عليه.

وأظهر فيديو، سجلته كاميرات المراقبة، للهجوم رجلا وهو يقدم على طعن ما يبدو أنهما عنصرا أمن ثم يحاول الهرب، ويتمكن بعدها أحد المطعونين من النهوض وإطلاق النار عليه.

وقال قائد المنطقة الشمالية، شوكي تاتوشا، لهيئة البث: “دخل إرهابي سيرا على الأقدام إلى المركز التجاري وطعن اثنين من المدنيين. وتمكن أحد المدنيين من العودة وتمالك نفسه وأطلق النار على الإرهابي وتم تحييده على الفور”

وأفادت صحيفة هآرتس بأن مطلق النار قتل بالرصاص في مكان الحادث.

وذكرت الشرطة أن منفذ الهجوم هو عربي إسرائيلي من سكان بلدة نحف، المتاخمة لمدينة كرميئيل.

وألقي القبض على عدد من أفراد أسرته في مكان الهجوم. وفي وقت لاحق دخلت الشرطة بلدة نحف واعتقلت أفرادا آخرين من الأسرة.

2024-07-03 / 18:14
7

مقالات ذات صلة

انفجار يهز أكبر مصنع للأسلحة في الولايات المتحدة

2024-07-03 / 23:20

السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري

2024-07-03 / 21:17

من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل…

2024-07-03 / 20:35

إسرائيل تصادق على مصادرة 13 كيلومترا مربعا من أراضي…

2024-07-03 / 18:51

إسبانيا.. إيقاف لصوص سرقوا طنا من “الصلبان” من القبور

2024-07-03 / 09:48

تونس.. قيس سعيّد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية

2024-07-03 / 09:16

مسؤولة في الأمم المتحدة: عدد النازحين في قطاع غزة…

2024-07-02 / 21:24

انسحاب أكثر من 200 مرشح للانتخابات التشريعية لقطع الطريق…

2024-07-02 / 21:11

“ميتا” تعلن إنهاء حظر كلمة “شهيد”

2024-07-02 / 20:49

116 قتيلا بحادثة تدافع مأساوية في الهند

2024-07-02 / 19:40

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى