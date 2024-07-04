الدار البيضاء.. توتر الرئيس مع أعضاء مجلسه يؤجل دورة مجلس مقاطعة عين السبع

2024-07-04 / 14:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

توتر كبير تشهده مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء بين الرئيس و باقي مكونات المجلس بما فيهم أعضاء الأغلبية الذين لم تعد علاقتهم بالرئيس كما كانت من قبل لعديد الأسباب.

و تسبب غياب التوافق و الانسجام بين رئيس مقاطعة عين السبع و باقي أعضاء المجلس في تأجيل دورة مجلس المقاطعة بسبب غياب النصاب القانوني الكافي لانعقاد الجلسة.

و تم تأجيل جلسة دورة يونيو للمرة الثانية بسبب غياب أغلب الأعضاء، أغلبية و معارضة، حيث حضر ستة مستشارين فقط من أصل 24 بالمجلس، حيث قاطع الأعضاء الدورة في رسالة واضحة للرئيس.

2024-07-04 / 14:29
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