الدار البيضاء.. توتر الرئيس مع أعضاء مجلسه يؤجل دورة مجلس مقاطعة عين السبع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توتر كبير تشهده مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء بين الرئيس و باقي مكونات المجلس بما فيهم أعضاء الأغلبية الذين لم تعد علاقتهم بالرئيس كما كانت من قبل لعديد الأسباب.

و تسبب غياب التوافق و الانسجام بين رئيس مقاطعة عين السبع و باقي أعضاء المجلس في تأجيل دورة مجلس المقاطعة بسبب غياب النصاب القانوني الكافي لانعقاد الجلسة.

و تم تأجيل جلسة دورة يونيو للمرة الثانية بسبب غياب أغلب الأعضاء، أغلبية و معارضة، حيث حضر ستة مستشارين فقط من أصل 24 بالمجلس، حيث قاطع الأعضاء الدورة في رسالة واضحة للرئيس.