فاس.. أزمة قلبية تنهي حياة المدير الجهوي للإسكان داخل مكتبه
ع محياوي _ هبة بريس
توفي اليوم الأربعاء 3 يوليوز الجاري ، المدير الجهوي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إثر نوبة قلبية ألمت به بشكل فجائي داخل مكتبه.
وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد استنفر الحادث مسؤولي المديرية الجهوية للإسكان بجهة فةس مكناس، حيث خلف الحادث حالة من الذهول والحزن وسط زملاء المتوفي ومعارفه
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هكذا يغادر الموظف الحياة ويودع العمل: إما متقاعدا او ميتا… فهنيئا لمن ترك مكانه نظيفا…رحمه الله تعالى