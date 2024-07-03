انزكان.. الموت يباغث سائق طاكسي في طريقه لإيصال ركابه

لفظ سائق سيارة أجرة كبيرة تربط بين منطقة القليعة ومحطة المسافرين بمدينة انزكان، أنفاسه وهو ينقل 6 ركاب على متن سيارته ، صباح اليوم الاربعاء 3 يوليوز الجاري.

و ذكرت مصادر ، ان السائق قد أحس بضيق تنفسي في صدره، مما اضطرّه إلى التوقف على قارعة الطريق ، لكن بعد لحظات لفظ انفاسه ، وسط ذهول الركاب الذين كانوا معه.

هذا، و مباشرة بعد وقوع الحادث، تم ربط الاتصال بعناصر السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي و التي حلت على عجل بمكان وقوع الحادث، حيث فتحت تحقيقا في الحادث للكشف عن جميع ظروفه وملابساته وخلفياته، انتهى بنقل جثة السائق إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.