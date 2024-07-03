الصيف ينعش كراء الشقق المفروشة بالمدن الساحلية عبر التطبيقات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتعشت بشكل كبير ظاهرة كراء الشقق و الفيلات المفروشة و المتواجدة بالمدن الساحلية و ذلك مع ارتفاع درجة حرارة الصيف و العطلة المدرسية.

و بات أغلب المغاربة يلجؤون للتطبيقات الخاصة بتوفير فرص كراء و تأجير الشقق اليومية، حيث يفضلون التأجير من مواقع معروفة عوض البحث عن “صحاب السوارت” بالمدن التي يرغبون في تزجية بعض الأيام بها.

و رغم الاقتطاعات الكبيرة التي تفرضها تلك التطبيقات على ملاك الشقق و كذلك على الراغبين في الكراء، غير أن إمكانية تصفح الشقة عن بعد قبل الحجز تدفعهم لتفضيل الكراء من التطبيقات عوض التنقل و البحث بعين المكان.

و شهدت أسعار الشقق ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خاصة بمدن الشمال، و التي تشهد عادة إقبالا قياسيا كمارتيل و الفنيدق و المضيق و كابونيغرو و طنجة و تطوان.

كما أن أسعار الشقق بالمدن التي تنشط بها السياحة الداخلية و المعروفة ب”مدن الفقراء” كالجديدة و أزمور، بدورها شهدت ارتفاعا ملحوظا في ظل الإقبال الكثيف عليها من الأسر المتوسطة و المحدودة الدخل.

هذا و يتوقع أن يتضاعف الإقبال على اقتناء الشقق مع توافد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، و بالأخص مع نهاية يوليوز و بداية غشت التي تشكل فترة الذروة و تصل فيها الشقق و الفيلات المفروشة لأسعار خيالية.