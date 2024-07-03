الصيف ينعش كراء الشقق المفروشة بالمدن الساحلية عبر التطبيقات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
انتعشت بشكل كبير ظاهرة كراء الشقق و الفيلات المفروشة و المتواجدة بالمدن الساحلية و ذلك مع ارتفاع درجة حرارة الصيف و العطلة المدرسية.
و بات أغلب المغاربة يلجؤون للتطبيقات الخاصة بتوفير فرص كراء و تأجير الشقق اليومية، حيث يفضلون التأجير من مواقع معروفة عوض البحث عن “صحاب السوارت” بالمدن التي يرغبون في تزجية بعض الأيام بها.
و رغم الاقتطاعات الكبيرة التي تفرضها تلك التطبيقات على ملاك الشقق و كذلك على الراغبين في الكراء، غير أن إمكانية تصفح الشقة عن بعد قبل الحجز تدفعهم لتفضيل الكراء من التطبيقات عوض التنقل و البحث بعين المكان.
و شهدت أسعار الشقق ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خاصة بمدن الشمال، و التي تشهد عادة إقبالا قياسيا كمارتيل و الفنيدق و المضيق و كابونيغرو و طنجة و تطوان.
كما أن أسعار الشقق بالمدن التي تنشط بها السياحة الداخلية و المعروفة ب”مدن الفقراء” كالجديدة و أزمور، بدورها شهدت ارتفاعا ملحوظا في ظل الإقبال الكثيف عليها من الأسر المتوسطة و المحدودة الدخل.
هذا و يتوقع أن يتضاعف الإقبال على اقتناء الشقق مع توافد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، و بالأخص مع نهاية يوليوز و بداية غشت التي تشكل فترة الذروة و تصل فيها الشقق و الفيلات المفروشة لأسعار خيالية.
6 تعليقات
المهم هو قضاء وقت ممتع وعطلة عائلية جميلة مع العائلة والأصدقاء ولترويح النفس من ضغوطات العمل والروتين اليومي الذي لا ينتهي.
صراحة بعض السماسير يستغلون الفرص ويقومون بكراء منازل مفروشة بأثمنة خيالية لا يتصورها العقل لهذا يجب مراقبة الاثمنة في كراء المنازل حتى لايكون الكل يلغي بلغاه.
هناك أماكن جميلة جدا وباثمنة مناسبة جدا والكل من هذا حسب ظروفه الخاصة ونقوده ، نمنى لكم جميعا عطلة سعيدة وممتعة بإذن المولى تعالى.
لا أظن ان هناك راحة نفسية والضوضاء في المدن الساحلية الناس لا تنام ليلاً ونهارا والأكثر من ذلك الجالية المغربية بعدم تربية ابنائها عن الاحترام في المنازل المفروشة ( موسيقى على ما أعلى من مستوى الصوت هذا في رأيكم راحة النفس؟؟؟
انعدام المراقبة في المنازل المفروشة من خلال الاثمنة في الكراء وهذا ما يجعل السياحة أكثر انعداماً في المدن الكبرى السياحية.
لماذا لا تقوم الدولة ببناء شقة سكنية وتكون مفروشة وتقوم بكرائها بأتمتة في متناول الجميع ونكون قد قضينا على هؤلاء السماسير.