spanish police car

إسبانيا.. إيقاف لصوص سرقوا طنا من “الصلبان” من القبور

2024-07-03 / 09:48
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هبة بريس – وكالات

ضبطت السلطات الأمنية الإسبانية طنًا من الصلبان المسروقة من القبور في إسبانيا، من قِبل عصابة لصوص.

واعتقلت الأجهزة الأمنية 6 أشخاص بعد ورود أنباء عن استهداف مقابر في جميع أنحاء مدينة توليدو.

وكانت العملية منظمة بشكل جيد، حيث نُزِعَت مئات تماثيل المسيح من شواهد القبور والمقابر العائلية، وصهرها وتحويلها إلى خردة معدنية.

وأُلقي القبض على 4 أشخاص للاشتباه بقيامهم بالسرقة، بينما اتهم اثنان آخران بتلقي بضائع مسروقة، ويُعتقد أنه تمت إزالة حوالي 2000 صليب من القبور.

2024-07-03 / 09:48
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