قيس سعيد

تونس.. قيس سعيّد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية

2024-07-03 / 09:16
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هبة بريس – وكالات

قالت الرئاسة التونسية في بيان، فجر الأربعاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد حدد السادس من أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن “مجلس الهيئة يعقد اجتماعا يوم الخميس القادم للمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، يليه نقطة إعلامية على الساعة السابعة مساء بمقر الهيئة الفرعية بتونس القصبة”.

هذا وكان سعيّد قد أعلن شهر أبريل الماضي، أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك.

2024-07-03 / 09:16
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تعليق واحد

  1. أزمة انتخابات في تونس. الجزائر. فرنسا. الدول التي تدعي الديمقراطية. وفي نفس الوقت لا تحب الديمقراطية.

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