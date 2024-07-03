طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محليا، فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وكذا بالواجهة المتوسطية، وذلك خلال الصباح والليل.

كما يتوقع تسجيل هبات لرياح منتظمة جنوب المنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة، ومحليا بالأقاليم الجنوبية، وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 13 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و20 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بوجه عام.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.