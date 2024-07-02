“البنك الأوروبي” يمنح قرضا بقيمة 150 مليون درهم لدعم التحول الطاقي

هبة بريس /. و م ع

جدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، دعمه للتحول الطاقي بالمغرب، من خلال منح قرض بقيمة 150 مليون درهم لـ “بروكانيك”، الشركة التي تم إحداثها في العام 2016 بالمغرب وتقدم خدمات المناولة المنجمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان بهذا الخصوص، إنه من أجل تسريع التحول الأخضر للقطاع، سيمكن تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من اقتناء معدات جديدة لاستخراج ونقل الفوسفات نحو منشآت المعالجة انطلاقا من عدة مناجم.

وأضاف المصدر ذاته أن المعدات الجديدة ستوفر كفاءة أفضل في استخدام الطاقة، مما سيقلل من استهلاك الشركة للديزل وسيتيح خفض انبعاثات الكربون.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن “المغرب يتمتع بموقع جغرافي مثالي وموارد استثنائية من الفوسفاط، حيث يمتلك أكثر من 75 في المائة من احتياطي العالم”، لافتا إلى أن المملكة تعد أيضا “أكبر مصدر” للفوسفاط في العالم من خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

وأوضح البنك أن “بروكانيك”، فرع مجموعة “بروكان”، ستتلقى أيضا المساعدة في مجال التعاون التقني، مع التأكيد على أنها ستعمل كذلك مع الشركة من أجل تعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة للنساء.

ويعد المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد أصبح مستفيدا من موارده في العام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أزيد من 4,6 مليار يورو في البلاد من خلال 103 مشروعا.