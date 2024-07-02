مسؤولة في الأمم المتحدة: عدد النازحين في قطاع غزة بلغ 1,9 مليون شخص

2024-07-02 / 21:24
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قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة الثلاثاء إن 1,9 مليون شخص هم اليوم نازحون في القطاع، مضيفة أنها “تشعر بقلق عميق” إزاء التقارير التي صدرت عن أوامر إخلاء جديدة في خان يونس.

وقالت سيغريد كاغ أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “لقد تم تهجير أكثر من مليون شخص مرة أخرى، وهم يبحثون يائسين عن المأوى والأمان … هناك اليوم 1,9 مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء غزة… أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أوامر جديدة بالإخلاء صدرت في منطقة خان يونس

2024-07-02 / 21:24
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